Каков выход этилового спирта в процентах от теоретически возможного, если на 5 т к??ртофеля, содержащего 20% крахмала, было получено 450 л 95%-го этилового спирта с плотностью 0,8кг\л?

Химия

Каков выход этилового спирта в процентах от теоретически возможного, если на 5 т к??ртофеля, содержащего 20% крахмала, было получено 450 л 95%-го этилового спирта с плотностью 0,8кг\л?

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