Каков выход этилового спирта в процентах от теоретически возможного, если на 5 т к??ртофеля, содержащего 20% крахмала, было получено 450 л 95%-го этилового спирта с плотностью 0,8кг\л?
Химия
Каков выход этилового спирта в процентах от теоретически возможного, если на 5 т к??ртофеля, содержащего 20% крахмала, было получено 450 л 95%-го этилового спирта с плотностью 0,8кг\л?
Ответ(ы):
Гость:
Mkrahm=5000·0.2=1000kg 1000kg x kg (C6H10O5)n=2C2H5OH+2CO2 87kg 96kg x=1000·96÷87=1057.5kg mspirt=1057.5·0.95=1004.625kg V=1004.625/0.8=1255.8L w=450/1255.8·100%=35.8%
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