Решите уравнения: 1) 4.31 - Х = 5.18 2) У + 1 ЦЕЛАЯ 1/21 = - 2 ЦЕЛЫХ 11/14 P.S Заранее спасибо!

Математика
Решите уравнения: 1) 4.31 - Х = 5.18 2) У + 1 ЦЕЛАЯ 1/21 = - 2 ЦЕЛЫХ 11/14 P.S Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)4.31-Х=5.18    Х=5.18-4.31    Х=0.87 2)у+1 1/21=-2 11/14    у=-2 11/14-1 1/21    у=-2 33/42-1 2/42    у=-3 35/42    у=-3 5/6
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