Дано: abcda1b1c1d1 прямоугольный параллелепипед, ab=3 м, ad=4 м, площадь dcb1a1= 20 м^2. Найти площ??дь боковой поверхности прямоугольного параллелепипеда.

Геометрия
Дано: abcda1b1c1d1 прямоугольный параллелепипед, ab=3 м, ad=4 м, площадь dcb1a1= 20 м^2. Найти площ??дь боковой поверхности прямоугольного параллелепипеда.
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