Нужна помощь!!!Срочнопомогите решить пжл
Геометрия
Нужна помощь!!!Срочнопомогите решить пжл
Ответ(ы):
Гость:
1. Угол А= 180- (60+90)= 30 Катет, лежащий против угла в 30 градусов, равен половине гипотенузы, то есть ВС=9 Дальше по Пифагору.
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