В России в связи с варварской вырубкой леса ужесточились требования на выдачу лицензий на вырубку леса. Как введение этих требований отразится на рынках: 1) Дров; 2) Электрических отопительных приборов; 3) Древесностружечных...

Экономика

В России в связи с варварской вырубкой леса ужесточились требования на выдачу лицензий на вырубку леса. Как введение этих требований отразится на рынках: 1) Дров; 2) Электрических отопительных приборов; 3) Древесностружечных плит; 4) Кирпичей

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