В России в связи с варварской вырубкой леса ужесточились требования на выдачу лицензий на вырубку леса. Как введение этих требований отразится на рынках: 1) Дров; 2) Электрических отопительных приборов; 3) Древесностружечных...
Экономика
В России в связи с варварской вырубкой леса ужесточились требования на выдачу лицензий на вырубку леса. Как введение этих требований отразится на рынках: 1) Дров; 2) Электрических отопительных приборов; 3) Древесностружечных плит; 4) Кирпичей
Ответ(ы):
Гость:
1. Дров: снизится предложение; 2. Электрических отопительных приборов: отразятся на рынке товаров – заменителей (ЭОП) увеличением спроса; 3. Древесностружечных плит (ДВП): отразятся на рынке товаров - комплиментов (ДВП) снижением спроса; 4. Кирпичей: отразятся на рынке товаров-субститутов (кирпич) увеличением спроса.
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