Описание собак в рассказе барбос и жулька
Литература
Описание собак в рассказе барбос и жулька
Ответ(ы):
Гость:
Барбос:невелик ростом, но приземист широкогруд,постоянно с головы до лап бывал унизан колючими репяхами.Жулька: маленькая была собака,с гладкой черной шерстью и желтыми подпалинами над бровями и на груди.
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