Расмотри репродукцыю картины , Напиши. по ней краткий рассказ .

Окружающий мир
Расмотри репродукцыю картины , Напиши. по ней краткий рассказ .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На картине изображены войска, по одежде они в 18-10 веке где то так.Раз изображены войска значит они собераются на войну. (Похоже на бородино)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
8×( 5 +3) вычисли удобным способом
Ответить
Алгебра
Как записать ответ x²-7x-30∠0 ответ получаеться x1=10 x2=-3. как записать ответ в пр??межутках (от...до),объясните пожалуйста
Ответить
Литература
Помогите написать мини сочинение на тему: "можно ли назвать данко героем" .
Ответить
Математика
Помогите!!! Номер 2,3,4
Ответить
Физика
Что такое сопротивление
Ответить