Расмотри репродукцыю картины , Напиши. по ней краткий рассказ .
Окружающий мир
Расмотри репродукцыю картины , Напиши. по ней краткий рассказ .
Ответ(ы):
Гость:
На картине изображены войска, по одежде они в 18-10 веке где то так.Раз изображены войска значит они собераются на войну. (Похоже на бородино)
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