Как записать ответ x²-7x-30∠0 ответ получаеться x1=10 x2=-3. как записать ответ в пр??межутках (от...до),объясните пожалуйста
Алгебра
Как записать ответ x²-7x-30∠0 ответ получаеться x1=10 x2=-3. как записать ответ в пр??межутках (от...до),объясните пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Итак,x1=10; x2=-3 Запишем теперь так неравенство: (x-10)(x+3)<0 Отметим точки "10" и "-3" на числовой прямой: ______+______(-3)______-________(10)______+_______ //////////////////////////////// Ответ:(-3; 10)
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