Как записать ответ x²-7x-30∠0 ответ получаеться x1=10 x2=-3. как записать ответ в пр??межутках (от...до),объясните пожалуйста

Алгебра

Как записать ответ x²-7x-30∠0 ответ получаеться x1=10 x2=-3. как записать ответ в пр??межутках (от...до),объясните пожалуйста

Автор: Гость