Помогите написать мини сочинение на тему: "можно ли назвать данко героем" .

Литература
Помогите написать мини сочинение на тему: "можно ли назвать данко героем" .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Данко, из произведения Максима Горького "Старуха Изергиль", можно назвать героем. Он пожертвовал собой ради других людей. Даже после того, как люди перестали верить в то, что он спасет их и выведет через лес, Данко, как настоящий герой, преодолел все негодования со стороны людей. Он вырвал свое горящее сердце из груди и, держа его как факел, побежал вперед. Благодаря этому поистине отважному поступку, ему удалось вывести людей из леса и спасти их. 
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