(X-3)(2x+1)=? (4a-7b)(5a+6b)=? (Y+2)(y(в квадрате)+y -8)=?
Математика
(X-3)(2x+1)=? (4a-7b)(5a+6b)=? (Y+2)(y(в квадрате)+y -8)=?
Ответ(ы):
Гость:
(4а-7в)(5а+6в)=20а(в квадрате)+24ав-35ав-42в(в квадрате)=20а(в квадрате)-11ав_42в(в квадрате); (у+2)(у(в квадрате)+у-8)=у(в кубе)+у(в квадрате)-8у+2у(в квадрате)+2у-16=у(в кубе)+3у(в квадрате)-6у--16.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В группе 20 парней и 10 девушек, отбирают команду из 7 человек, какова вероятность то??о, что в команде окажется 6 девушек
Английский язык
Биология