С помощью чего двигается амеба ?

Биология
С помощью чего двигается амеба ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
За допомогою джгутиків 
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