Помогите пожалуйста решить уравнение гидролиза CoCl2, SiO2(двойки маленькие)

Химия
Помогите пожалуйста решить уравнение гидролиза CoCl2, SiO2(двойки маленькие)
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