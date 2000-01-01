Одна сова уничтожает за лето до 1000 мышей - вредителей, одна мышь - 1 кг зерна (уничто??ает) . Сколько зерна сохранит 1 сова? 2 совы? 100 сов?

Математика
Одна сова уничтожает за лето до 1000 мышей - вредителей, одна мышь - 1 кг зерна (уничто??ает) . Сколько зерна сохранит 1 сова? 2 совы? 100 сов?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 сова - 1000кг=1 т 2 совы-2*1000=2000кг=2 т 100 сов=100*1000=100000кг=100 т
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