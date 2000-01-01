Одна сова уничтожает за лето до 1000 мышей - вредителей, одна мышь - 1 кг зерна (уничто??ает) . Сколько зерна сохранит 1 сова? 2 совы? 100 сов?

Математика

Одна сова уничтожает за лето до 1000 мышей - вредителей, одна мышь - 1 кг зерна (уничто??ает) . Сколько зерна сохранит 1 сова? 2 совы? 100 сов?

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