Вопросы к сказке чудовый маляр д\з

Литература
Вопросы к сказке чудовый маляр д\з
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кто красил забор? почему тому соеру пришлось красить забор? как заставлял том соер красить забор других? покрасил ли том соер забор докнца?
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