Определи сколько раз число 45 можно вычесть из числа 230 запиши соответствуюший слу??ай деления с остатком столбиком

Математика
Определи сколько раз число 45 можно вычесть из числа 230 запиши соответствуюший слу??ай деления с остатком столбиком
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5 раз 5*45 = 225, при делении остаток 5.
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