Определи сколько раз число 45 можно вычесть из числа 230 запиши соответствуюший слу??ай деления с остатком столбиком

Математика

Определи сколько раз число 45 можно вычесть из числа 230 запиши соответствуюший слу??ай деления с остатком столбиком

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