Суффикс существительных ,образованных от прилагательных белый ,жёлтый

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Суффикс существительных ,образованных от прилагательных белый ,жёлтый
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Гость:
Бел-еньк-ий       желт-ова-т-ый
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