Какое из данных выражений имеет наименьшее значение : Номер 844.

Математика
Какое из данных выражений имеет наименьшее значение : Номер 844.
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