Помогите решить уравнения: 2х-5)*х+3)gt;0в скобках там
Математика
Помогите решить уравнения: 2х-5)*х+3)gt;0в скобках там
Ответ(ы):
Гость:
решение и ответ: 3х-(5+3) > 0
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