3 задание. заранее спасибо)))

Английский язык
3 задание. заранее спасибо)))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Who does live in the flat upstairs?  2) Both Lisa and Sarah are afraid of spiders 3) Jane called either you or Katy 4) Which restaurant is on the high street? 5) Why is Lyn not coming to the party?   
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