Белочка складывала орехи в ряды по 10 шт. в каждом. сколько орехов останется
Математика
Белочка складывала орехи в ряды по 10 шт. в каждом. сколько орехов останется
Ответ(ы):
Гость:
вообще если четыре ряда то10*4=40
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