Составьте выражение: «В трех ящиках 95 кг яблок. В первом на 12 кг меньше, чем во втор??м, в третьем на 5 кг больше, чем во втором». Пусть x - число яблок в первом ящике.

Алгебра

Составьте выражение: «В трех ящиках 95 кг яблок. В первом на 12 кг меньше, чем во втор??м, в третьем на 5 кг больше, чем во втором». Пусть x - число яблок в первом ящике.

Автор: Гость