Составьте выражение: «В трех ящиках 95 кг яблок. В первом на 12 кг меньше, чем во втор??м, в третьем на 5 кг больше, чем во втором». Пусть x - число яблок в первом ящике.
Алгебра
Составьте выражение: «В трех ящиках 95 кг яблок. В первом на 12 кг меньше, чем во втор??м, в третьем на 5 кг больше, чем во втором». Пусть x - число яблок в первом ящике.
Ответ(ы):
Гость:
В первом ящику х кг во втором x+12 в третьем х+12+5=х+17 x+x+12+x+17=95 3x+29=95 3x=66 x=22
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