Написати твір-розповідь.Корисні властивості меду

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Про користь меду відомо з давніх часів.Ще наші предки використовували корисні властивості меду для лікування.На даний момент користь меду визнана як офіційною так і народною медециною.Для людей бджолині гнізда завжди були бажаною знахідкою.Щоб добути мед людям доводилося лазити по деревах ризикувати та страждати від укусів бджіл . Медовий сезон починається з першим весняним теплом з появою первоцвітів. Справжній" медовий місяць" настає з цвітінням лип, медоносних квітів і трав. Тож їште мід це насолода і користь