Испольуя свои знания из разделов курса окружаешего мира обведи те особенности пе??вобытного человека которым он отличается от животных
Окружающий мир
Испольуя свои знания из разделов курса окружаешего мира обведи те особенности пе??вобытного человека которым он отличается от животных
Ответ(ы):
Гость:
Первобытный человек мог делать оружие для охоты и орудия труда первобытный человек не сомненно превосходил животных
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Три друга, Антон, Борис и Виктор, приобрели два билета на футбольный матч. Сколько ??уществует различных вариантов похода на футбол?
Английский язык
Математика
В городе n всего 36000 семей, из них 7 процентов имеют 4 и более детей,27 процентов не им??ют детей, 25 процентов имеют 2 детей, 33 процента имеют ...