Испольуя свои знания из разделов курса окружаешего мира обведи те особенности пе??вобытного человека которым он отличается от животных

Окружающий мир

Испольуя свои знания из разделов курса окружаешего мира обведи те особенности пе??вобытного человека которым он отличается от животных

Автор: Гость