Составте предложения красивая живет у чарма собака и меня умная
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Составте предложения красивая живет у чарма собака и меня умная
Ответ(ы):
Гость:
У меня живет красивая и умная собака чарма
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