Анализ произведения Ася

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Повесть «Ася» была написана И.С. Тургеневым в 1857 году. К этому произведению может быть применена харак­теристика Тургенева как художника, данная Добролюбо­вым: «Тургенев... рассказывает о своих героях, как о людях близких ему, выхватывает из груди их горячее чувство и с нежным участием, с болезненным трепетом следит за ними, сам страдает и радуется вместе с лицами, им создан­ными, сам увлекается той поэтической обстановкой, кото­рой любит всегда окружать их... И это увлечение зарази­тельно: оно неотразимо овладевает симпатией читателя, с первой страницы приковывает к рассказу мысль его и чувство, заставляет и его переживать, перечувствовать те моменты, в которых являются перед ним тургеневские лица». С этими словами критика любопытно сопоставить признание самого Тургенева о его работе над «Асей»: «... Я писал ее очень горячо, чуть не слезами...»Писатель действительно внес в повесть много своего, личного, им самим пережитого и перечувствованного. За­мечательно в этом смысле одно место в конце четвертой главы, когда герой повести по пути домой внезапно оста­навливается, пораженный редким в Германии запахом ко­нопли. «Ее степной запах мгновенно напомнил мне родину и возбудил в душе страстную тоску по ней. Мне захотелось дышать русским воздухом, ходить по русской земле». «Что я здесь делаю, зачем таскаюсь я в чужой стране, между чужими?» — спрашивает он себя, и читатель ясно различает в этих словах выражение чувств самого писателя, с его страстной, душевной любовью к родине, которой он по­святил всю свою жизнь.Герою повести, господину Н.Н., Ася представляется сначала существом своенравным, со странными манерами, «капризной девочкой с натянутым смехом», ее поведение на прогулке он готов счесть неприличным. С легким осуж­дением он отмечает, что Ася «не походила на барышню». Действительно, от «воспитанной барышни» Асю отличает многое: в ней нет ни умения лицемерно скрывать свои чувства, ни рассчитанного кокетства, ни чопорности и жеманства. Она покоряет своей живой непосредственнос­тью, простотой и искренностью. Вместе с тем она застен­чива, пуглива, потому что жизнь ее сложилась необычно: переход из крестьянской избы в дом отца, где она не могла не чувствовать двусмысленности своего положения «неза­конной» дочери, жизнь в пансионе, где остальные «барыш­ни... язвили ее и кололи как только могли», — все это объясняет неровность и порывистость ее поведения, то развязного и слепого, то сдержанно-замкнутого.Рассказывая историю пробуждения в душе этой девуш­ки сильного и глубокого чувства любви, Тургенев с боль­шим мастерством художника-психолога раскрывает само­бытную натуру Аси. «Асе нужен герой, необыкновенный человек», — говорит о ней Ганин. Она наивно признается, что «хотела бы быть Татьяной», образ которой привлекает ее своей нравственной силой и цельностью; она не хочет, чтобы ее жизнь протекала скучно и бесцветно: ее манит мысль о каком-то «трудном подвиге», о смелом и вольном полете в неизведанную высь. «Если бы мы с вами были птицы, — как бы мы взвились, как бы полетели»... — говорит Ася человеку, которого она полюбила.Но ей пришлось горько разочароваться: господин Н.Н. не принадлежит к числу героев, способных на смелый подвиг, на сильное, самозабвенное чувство. Он по-своему искренне увлечен Асей, но это не настоящая любовь, свободная от сомнений и колебаний. Когда Ганин прямо ставит перед ним вопрос: «Ведь вы не женитесь на ней?» — он трусливо избегает ясного ответа, потому что «неизбеж­ность скорого, почти мгновенного решения» терзала его. Даже наедине с самим собой он не хочет признаться, что его пугает не только дикий нрав семнадцатилетней девоч­ки, но и «сомнительное» ее происхождение, потому что в его натуру слишком глубоко въелись барские предрассудки. В сцене последней встречи с Асей Тургенев развенчивает своего героя, рисуя его человеком нерешительным, нрав­ственно дряблым, безвольным и трусливым. Автор раскры­вает в конечном итоге несостоятельность господина Н.Н. в плане общественном.Признавая, что «характер героя верен нашему общест­ву», Чернышевский в своей критической статье «Русский человек на рандеву» отмечает типичность жалкой фигуры господина Н.Н. с его нерешительностью и «мелочно-роб­ким эгоизмом». С большей резкостью и принципиальнос­тью, чем это сделал автор повести, в эпилоге несколько смягчивший образ своего героя, Чернышевский выносит беспощадный приговор всей общественной группе, кото­рую представляет герой повести.Л.Н.Толстой говорил о творчестве И.С.Тургенева, что он употреблял талант не на то, чтобы скрывать свою душу, как это делали и делают, а на то, чтобы ее выворачивать наружу. И в жизни, и в писаниях им двигала вера в добро — любовь и самоотвержение...