Составьте рассказ от имени путешественника посетившего древние пирей и Афины Включите в рассказ описание морских гаваней длинных стен к Керамик Агора Акрополь

Гость: Гость:

Пирей – главный морской порт Греции. Собственно ехать в него у меня не было никакого желания т.к. первая ассоциация у меня при слове Пирей была большой промышленный порт, в котором туристу делать абсолютно нечего.Однако скажу спасибо турагентству, которое устраивало мне поездку в Афины. Именно они посоветовали нам посетить Пирей. Конкретно порт Микролимани, в котором базируется рыбацкий флот, а по берегу порта расположены рыбные рестораны готовые угостить туриста отменными блюдами из морепродуктов.У подножия Акрополиса находится древнегреческая Агора (Ancient Agora), древний центр торговой и гражданской жизни Афин, где когда-то прогуливались и вели беседы великие философы Сократ и Платон. На юго-западе Агоры, в тюрьме, опозоренный и отчаявшийся Сократ совершил самоубийство, приняв яд. Пространство Агоры усеяно многочисленными руинами древних зданий, включая Театр Диониса, где проходили первые представления произведений Эсхила, Софокла и Еврипида. Одно восстановленное здание датируется 200 годами до н. э. , это Стоа Атталос. Стоа – это длинная общественная постройка, служившая в Древней Греции местом для прогулок, парадным залом для торжественных событий, она также могла быть муниципальным офисом и торговым пространством. В восстановленном Стоа на первом этаже сейчас находится музей, содержащий артефакты за всю 5000 историю Афин. АГОРА (от гр. «агиро» – складываю) – рыночная площадь античного города, центр общественной, экономической, судебной, политической жизни. Традиционное месторасположение – центр города под открытым небом, была окружена зданиями святилищ города, торговыми рядами. Самой знаменитой является Агора Афин, расположенная недалеко от Акрополя. С юга она граничит со скалой Ареопага, с запада – с холмом Агоры и храмом Гефеста. Ее называют древней или греческой Агорой, восточнее расположена римская Агора. Греческая Агора – прямоугольная площадь (40 га) . В центральной части Агоры находился храм Леокория, жертвенник Двенадцати Богов, храм и алтарь Ареса. Здесь же располагался сооруженный Агриппой (конец 1 в. до н. э. ) Одеон, который сначала использовался для театральных представлений, а потом стал местом проведения дискуссий и лекций. В западной части Агоры были построены административные сооружения. Круглое в плане здание Пританей (470 до н. э. ) использовалось для заседаний пританов, руководивших повседневной жизнью города. Недалеко был храм Матери богов, Метроон (нач. 2 в. до н. э.) , в котором хранился государственный архив. Галерея Зевса Элевфериу (5 в. до н. э) , использовавшаяся для политических и философских бесед, была украшена по фасаду дорической колоннадой, а внутри – ионической. Рядом были возведены Храм Аполлона Патрооса (Отчего) (4 в. до н. э) , Храм Зевса Фратрия и Афины Фратрии. Недалеко располагался Булевтерий (конец 5 в. до н. э. ) – городской совет, построенный на месте старого здания (6 в. до н. э.) . Булевтерий – прямоугольный зал с расположенными амфитеатром местами, имел крышу и портик, где были установлены высеченные на камне законы государства. Разрушен в 267. В восточной части Агоры находился Юго-восточный Портик и библиотека. Крупным сооружением была стоя Аттала (галерея) , названная в честь царя Пергама Аттала II (159–138 до н. э.) . Стоя Аттала представляла собой двухэтажное здание (ширина 19,5 м) . Первый этаж был двухнефным, второй – однонефным. Имела двойную колоннаду: по фасаду шли дорические колонны, внутри – ионические. В южной части Агоры находились Средняя стоя (2 в. до н. э.) , здание Гелиеи (от имени бога Гелиоса) – народного суда (4 в. до н. э.) , т. н. юго-западный фонтан. Храм бога Гефеста – наиболее сохранившееся сооружение Агоры (440–430 до н. э.) . Долгое время его отождествляли с храмом Тесея, поэтому имеет двойное название: Тесейон или Гефестейон. Монументальный дорический периптер (6 × 13 колонн) , построенный из пентелийского мрамора (длина – 31,77 м, ширина – 13,72 м, высота колонн – 5,88 м) . На восточном фронтоне изображался апофеоз Геракла, на метопах – подвиги Геракла и Тесея. Внутри храм разделен дорическими колоннами на три нефа, в глубине стояли бронзовые статуи Гефеста и Афины Эрганы (Работницы) (421–415 до н. э.) . В 5 в. храм был преобразован в церковь св. Георгия.