Кто знает слова песни лечили бегемота

Музыка
Кто знает слова песни лечили бегемота
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Лечили бегемота два опытных врача, они себе на помощь позвали скрипача. Припев: Бессильны таблетки, микстура не нужна, конечно, только музыка помочь должна. Пара-пам, пам, пам, пам.. 2. Скрипач недолго думал: он стал водить смычком и тысячами звуков наполнил водоём. Припев: 3. Волнуется он всё же: а вдруг не повезёт? Ужасно толстокожий попался бегемот. Припев: 4. Скрипач уж тяжко дышит, отчаяться готов, и вдруг он ясно слышит: — Спасибо, я здоров! Припев:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Упростите выражение: (4a)^2−a^3(2−3a)
Ответить
История
Этот композитор написал оперу борис годунов по сюжету трагедии а пушкина
Ответить
Химия
Какую степень окисления может проявлять кремний в своих соединениях? составьте уравнения реакций для следующих превращений : Mg2Si-SiH4 -SiO2 ...
Ответить
Математика
Как решить -7- ( + 16.5 ) =
Ответить
Русский язык
Суффикс существительных ,образованных от прилагательных белый ,жёлтый
Ответить