Кто знает слова песни лечили бегемота

Гость: Гость:

1. Лечили бегемота два опытных врача, они себе на помощь позвали скрипача. Припев: Бессильны таблетки, микстура не нужна, конечно, только музыка помочь должна. Пара-пам, пам, пам, пам.. 2. Скрипач недолго думал: он стал водить смычком и тысячами звуков наполнил водоём. Припев: 3. Волнуется он всё же: а вдруг не повезёт? Ужасно толстокожий попался бегемот. Припев: 4. Скрипач уж тяжко дышит, отчаяться готов, и вдруг он ясно слышит: — Спасибо, я здоров! Припев: