Какую степень окисления может проявлять кремний в своих соединениях? составьте уравнения реакций для следующих превращений : Mg2Si-SiH4 -SiO2 -K2SiO3

Химия
Какую степень окисления может проявлять кремний в своих соединениях? составьте уравнения реакций для следующих превращений : Mg2Si-SiH4 -SiO2 -K2SiO3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-4, 0, +2, +4 Mg2Si + 4HCl = SiH4 + 2MgCl2 SiH4 + 2O2 = SiO2 + 2H2O SiO2+ K2O = K2SiO3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить -7- ( + 16.5 ) =
Ответить
Русский язык
Суффикс существительных ,образованных от прилагательных белый ,жёлтый
Ответить
Математика
Какое из данных выражений имеет наименьшее значение : Номер 844.
Ответить
История
вопрос в окресностях этого монастыря зародился промысел богородской игрушки в??рианты ответов а Троце Сергиев в Чудов с Псково Печерский ...
Ответить
Литература
Биография Лены Икониной. Из "Записки маленькой гимназистки." Не краткое содержани??!
Ответить