Какую степень окисления может проявлять кремний в своих соединениях? составьте уравнения реакций для следующих превращений : Mg2Si-SiH4 -SiO2 -K2SiO3

Химия

Какую степень окисления может проявлять кремний в своих соединениях? составьте уравнения реакций для следующих превращений : Mg2Si-SiH4 -SiO2 -K2SiO3

Автор: Гость