Какую степень окисления может проявлять кремний в своих соединениях? составьте уравнения реакций для следующих превращений : Mg2Si-SiH4 -SiO2 -K2SiO3
Химия
Какую степень окисления может проявлять кремний в своих соединениях? составьте уравнения реакций для следующих превращений : Mg2Si-SiH4 -SiO2 -K2SiO3
Ответ(ы):
Гость:
-4, 0, +2, +4 Mg2Si + 4HCl = SiH4 + 2MgCl2 SiH4 + 2O2 = SiO2 + 2H2O SiO2+ K2O = K2SiO3
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