Введённый в 1646 году налог на соль "ударил" по простому народу потому что в его пита??ие важное место...
История
Введённый в 1646 году налог на соль "ударил" по простому народу потому что в его пита??ие важное место...
Ответ(ы):
Гость:
Некоторые прямые налоги были снижены и даже отменены, зато в 1646 г. дополнительной пошлиной были обложены активно использующиеся в быту товары. В том числе налогом была обложена и соль, что вызвало её подорожание с пяти копеек до двух гривен с пуда, резкое сокращение её потребления и недовольство населения. Причина недовольства в том, что соль в тот период была основным консервантом. Поэтому в связи с подорожанием соли срок годности множества продуктов питания резко сократился, что вызвало всеобщее возмущение, особенно у крестьян и купцов. В связи с вновь нараставшим напряжением в 1647 г. соляной налог был отменен, но образовавшаяся недоимка продолжала взыскиваться посредством прямых налогов, в том числе и тех, которые были отменены. Недовольство выражали в первую очередь чернослободчики, которые подвергались (в отличии от жителей белой слободы) наиболее сильному гнету.
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