Вычисли: А) 3/5•4/5 Б) 4/7•5/8 В) 11/15•5/9 Г) (4/5)² Д) 2/3:7/11 Е) 12/25:4/5 Ж) 5/8:4 З) 6:3/8

Математика

Вычисли: А) 3/5•4/5 Б) 4/7•5/8 В) 11/15•5/9 Г) (4/5)² Д) 2/3:7/11 Е) 12/25:4/5 Ж) 5/8:4 З) 6:3/8

Автор: Гость