Вычисли: А) 3/5•4/5 Б) 4/7•5/8 В) 11/15•5/9 Г) (4/5)² Д) 2/3:7/11 Е) 12/25:4/5 Ж) 5/8:4 З) 6:3/8
Математика
Вычисли: А) 3/5•4/5 Б) 4/7•5/8 В) 11/15•5/9 Г) (4/5)² Д) 2/3:7/11 Е) 12/25:4/5 Ж) 5/8:4 З) 6:3/8
Ответ(ы):
Гость:
А) 12/25=0,48 Б) 5/14 В) 11/27 Г) Д) 1 1/21 Е) 3/5=0,6 Ж) 5/32 З) 16
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