Морфологический разбор существительного воин боец друг колдун приятель

Гость: Гость:

воин—имя существительное: одушевлённое, мужской род единственное число, именительный падеж, Друг – сущ. Нач. форма друг Нарицательное Одушевленное М. р. 2 скл. И. п. Ед. ч. Синтаксическая роль – подлежащее (но нужно всё предложение: может быть и другим чл. предл. )