Морфологический разбор существительного воин боец друг колдун приятель

Русский язык
Морфологический разбор существительного воин боец друг колдун приятель
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
воин—имя существительное: одушевлённое, мужской род единственное число, именительный падеж, Друг – сущ. Нач. форма друг Нарицательное Одушевленное М. р. 2 скл. И. п. Ед. ч. Синтаксическая роль – подлежащее (но нужно всё предложение: может быть и другим чл. предл. )
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