Морфологический разбор существительного воин боец друг колдун приятель
Русский язык
Морфологический разбор существительного воин боец друг колдун приятель
Ответ(ы):
Гость:
воин—имя существительное: одушевлённое, мужской род единственное число, именительный падеж, Друг – сущ. Нач. форма друг Нарицательное Одушевленное М. р. 2 скл. И. п. Ед. ч. Синтаксическая роль – подлежащее (но нужно всё предложение: может быть и другим чл. предл. )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Карлсон загадал три числа, их сумма равна 103. Найдите эти числа, если второе в три р??за меньше первого и на 18 меньше третьего.
Математика
Одна сова уничтожает за лето до 1000 мышей - вредителей, одна мышь - 1 кг зерна (уничто??ает) . Сколько зерна сохранит 1 сова? 2 совы? 100 сов?
Русский язык