В чем отличие древней афинской школы от современной?

Гость: Гость:

Совр.отличается от сведневековой ,тем что в средн.не было настолько глубоко изучены предметы...ученики сред.школ обучались лишь нескольким предметам это могло быть арифметика и.т.д.Скорей всего в средневековых шк.учились лишь дети богатых(знатных)людей т.к. обучение скорей всего было дорогим удовольствием. совр.школах дети очень глубоко изучают очень много разных отраслей науки.благодаря древней истории человек узнает жизнь своих давних предков. я считаю что совр.и средневековые школы очень сильно отличаются,эти две школы можно разделить на раньше---и сейчас.Я думаю что мы должны благодарить своих предков т.к. именно в средн.существовало очень много поэтов,музыкантов которые оставили след средневековья своими великолепными трудами.