Принцип "С Дона выдачи нет!" Означал, что казаки не выдавали... А)военнопленных Б) ??ахваченных богатств С) орудие труда Д) беглых крепостных

История

Принцип "С Дона выдачи нет!" Означал, что казаки не выдавали... А)военнопленных Б) ??ахваченных богатств С) орудие труда Д) беглых крепостных

Автор: Гость