Высота наклонной плоскости 1,2 метров ,а длина 10,8 метров, чтобы поднять по этой плоскости груз массой 180 килограмм, нужна сила 250 Ньютон. Определите КПД наклонной плоскости.
Физика
Высота наклонной плоскости 1,2 метров ,а длина 10,8 метров, чтобы поднять по этой плоскости груз массой 180 килограмм, нужна сила 250 Ньютон. Определите КПД наклонной плоскости.
Ответ(ы):
Гость:
Трение не учитываем. Aзатраченная по условию 250.Полезная- потенциальная энергия. КПД=Ап/Аз=mgh/l*f=0.8
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