Эту историческую картину и. репин посвятил аольному казачеству
История
Эту историческую картину и. репин посвятил аольному казачеству
Ответ(ы):
Гость:
"Запорожцы пишут письмо турецкому султану"
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