Составить 2 предложения где "должно быть" будет главным членом предложеня,в другом вводным словом.

Русский язык
Составить 2 предложения где "должно быть" будет главным членом предложеня,в другом вводным словом.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.) Он должен быть инженером! 1.) Это лето должно быть жарким. 2.)Летом в Греции, должно быть, очень жарко. 2.) Должно быть, я не приду на праздник.
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