Решите уровнение а) |x|=7 б) |x|=-8
Математика
Решите уровнение а) |x|=7 б) |x|=-8
Ответ(ы):
Гость:
1) x₁ = 7 x₂ = - 7 2) нет решений
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