Саша и Юра катались на санках с горы,Сережа проехал 25 метров,а Юра на 2 метра больше. Сколько метров проехал Юра?
Математика
Саша и Юра катались на санках с горы,Сережа проехал 25 метров,а Юра на 2 метра больше. Сколько метров проехал Юра?
Ответ(ы):
Гость:
1) 25+2=27 (м) Ответ: 27 метров проехал Юра
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