Саша и Юра катались на санках с горы,Сережа проехал 25 метров,а Юра на 2 метра больше. Сколько метров проехал Юра?

Математика

Саша и Юра катались на санках с горы,Сережа проехал 25 метров,а Юра на 2 метра больше. Сколько метров проехал Юра?

Автор: Гость