Расстояние от города до заповедника 288 километров группа туристов добиралась до заповедника на автобусе 3 скорость которого 36 километров час 2 на микроавтобусе средняя скорость которого 72 километров час На сколько больше был...

Математика
Расстояние от города до заповедника 288 километров группа туристов добиралась до заповедника на автобусе 3 скорость которого 36 километров час 2 на микроавтобусе средняя скорость которого 72 километров час На сколько больше была в пути 1 группа туристов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Надо 3-2 на 1 час кто правильно должно быть кто мы уже делали в школе
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