Даю 25 балів!!! укр.літ. складіть до 1 частини план твору Захар беркут!!!! срочно!!!!
Українська література
Даю 25 балів!!! укр.літ. складіть до 1 частини план твору Захар беркут!!!! срочно!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1."Сумно і непривітно в нашій Тухольщині !" 2.Тугар Вовк і полювання. 3.Опис Тугара Вовка та Мирослави. 4.Провідник Максим Беркут. 5."Дивна дівчина!". 6.Смертельна небезпека та врятування Максимом Мирослави. 7.Незадоволений Тугар Вовк.
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