Даю 25 балів!!! укр.літ. складіть до 1 частини план твору Захар беркут!!!! срочно!!!!

Гость: Гость:

1."Сумно і непривітно в нашій Тухольщині !" 2.Тугар Вовк і полювання. 3.Опис Тугара Вовка та Мирослави. 4.Провідник Максим Беркут. 5."Дивна дівчина!". 6.Смертельна небезпека та врятування Максимом Мирослави. 7.Незадоволений Тугар Вовк.