Поставьте(-и)препинания.Произведмте синтаксический разбор предложения:Только мы с тобой на грузовой ездили а он вот эту маленькую машину гоняет.

Русский язык

Поставьте(-и)препинания.Произведмте синтаксический разбор предложения:Только мы с тобой на грузовой ездили а он вот эту маленькую машину гоняет.

Автор: Гость