Поставьте(-и)препинания.Произведмте синтаксический разбор предложения:Только мы с тобой на грузовой ездили а он вот эту маленькую машину гоняет.

Русский язык
Поставьте(-и)препинания.Произведмте синтаксический разбор предложения:Только мы с тобой на грузовой ездили а он вот эту маленькую машину гоняет.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только мы(подлежащее)  с тобой (дополнение) на грузовой (обстоятельство) ездили (сказуемое) *запятая* а (союз) вот (обстоятельство) эту маленькую (определение) машинку (дополнение) гоняет (сказуемое)
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