Почему инфузория туфелька плывёт в ту часть водоёма где находится большое количе??во азота

Биология
Почему инфузория туфелька плывёт в ту часть водоёма где находится большое количе??во азота
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В процессе жизнедеятельности бактерии выделяют углекислый газ. Получается, что там где углекислого газа больше, больше и бактерий, а значит и еды. Поэтому туда и плывут.
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