Найдите значения выражения 16а+2у при а=1/8; у-1/6
Алгебра
Найдите значения выражения 16а+2у при а=1/8; у-1/6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16а+2у а=1/8, у=1/6 16/1*1/8+2/1*1/6=2+1/3=2 1/3
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