ДАЮ 25 БАЛЛОВ! Найдите значение выражения ху+х/х-у : (у+1)х^2/х+у * х^-ху/х+у при х=2,32 и у= -1,11 Сижу решаю час я не понимаю в чем подвох! Помогите! распишите

Алгебра

ДАЮ 25 БАЛЛОВ! Найдите значение выражения ху+х/х-у : (у+1)х^2/х+у * х^-ху/х+у при х=2,32 и у= -1,11 Сижу решаю час я не понимаю в чем подвох! Помогите! распишите

Автор: Гость