ДАЮ 25 БАЛЛОВ! Найдите значение выражения ху+х/х-у : (у+1)х^2/х+у * х^-ху/х+у при х=2,32 и у= -1,11 Сижу решаю час я не понимаю в чем подвох! Помогите! распишите
Алгебра
ДАЮ 25 БАЛЛОВ! Найдите значение выражения ху+х/х-у : (у+1)х^2/х+у * х^-ху/х+у при х=2,32 и у= -1,11 Сижу решаю час я не понимаю в чем подвох! Помогите! распишите
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все сокращается
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