Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл предложения 46 текста: «Ни одна смерть на передовой не ошеломляла так, как эта...» Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, подтверждающие...

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Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл предложения 46 текста: «Ни одна смерть на передовой не ошеломляла так, как эта...» Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, подтверждающие ваши рассуждения. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Объём сочинения должен составлять не менее 50 слов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. (1)Сашка посмотрел на попутчика: вид у того странный, глаза чудные, и улыбка с лица не сходит. – (2)Ты чего скучный такой идешь? – спросил он Сашку. – (3)А чего радоваться-то? – (4)Как чего? (5)Живые ведь... (6)Понимаешь, живые! (7)Из такой мясо- рубки – и живые! (8)Как же не радоваться? – (9)Тяжёлая у тебя рана? – (10)Кость перебитая. (11)Месяца два, а то и три отваляюсь верняком. (12)Думаешь, мне есть неохота? (13)Думаешь, не устал я? (14)Но всё это мелочи жизни. (15)Главное, солнце вижу, небо, поля эти, деревушки. (16)Это же понять надо! – (17)Он опять хохотнул чудно, а Сашка покачал головой – впрямь парень тронутый. (18)Сам Сашка особой радости не ощущал, потому как давила грудь разлучная тоска. (19)Да и дорога эта среди пожарищ, разора на веселье не располагала. (20)А у попутчика (Жорой его звали) всё красота: к ручью вышли – красота, поляну какую приметил – красота, лес вдали засинел – тоже красота! (21)Но, узнав, что он из города и что землю-то родную только по воскресеньям видел, да не по каждым, вроде стал понимать его Сашка. (22) Шут с ним, пусть радуется, что ни говори, живыми из такой заварухи вышли... (23)На другой день утро не выдалось – пасмурно, небо в серых облаках, но Жора воздух ноздрями потянул радостно, расплылся в улыбке. – (24)Утро-то какое! (25)Воздух! (26)А тишина... (27)Красота! – опять принялся он за своё. – (28)Курево у нас к концу, – остудил его Сашка. – (29)Подумаешь, курево! (30)Ерунда! (31)Ты об этом не думай. (32)Всё это суета сует. (33)Главное, к жизни идём, Сашка, к жизни! (34)Когда полями шли, опушками, когда преодолевали перелески, взгляду было где разгуляться. (35)И солнце видно, и дали, и воздуху кругом полно, в общем, «красота», как Жора говорил, а в лесу даже дыхание спёрло – сыро, душно, смрадно. (36)А дальше ещё больше дорога поугрюмела, их передовую стала напоминать. (37)И тут грохнул впереди взрыв. (38)Сашку словно что-то в грудь толкнуло. – (39)Жора!!! — закричал он и бросился бегом по дороге. (40)Слева, на прогалине, шагах в десяти от дороги, лежал Жора, опрокинутый навзничь, руки размётаны, а грудь была вся в дырах... (41)Улыбки уже не было на Жорином лице, только скривлены были губы в удивлённой, недоумённой гримасе и обиженно приоткрыты... (42)Чуть поодаль от него у ели синел подснежник. (43)За ним-то, наверное, и свернул Жора с дороги, и словно услышал Сашка его голос: (44)«Смотрите, ребята, цветок какой! (45)Красота!» (46)Ни одна смерть на передовой не ошеломляла так, как эта... (47) У Сашки рука сама потянулась к ушанке, стянул он её перед попутчиком, чего никогда не делал он там, на фронте. (По В. Кондратьеву)

Автор: Гость