Рассмотрите в картинной галерее учебника репродукцию картины зинаиды евгеневны

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Описание картины Серебряковой «За обедом» позволяет увидеть, как сервировали столы в русских интеллигентных семьях до революции. Белоснежная скатерть, салфетки и красивая посуда в те времена были повседневными атрибутами, без которых в приличных домах не обходилась ни одна семейная трапеза. Кроме большой супницы, мисок и стаканов, на столе можно увидеть графин с водой, жёлтый кувшин, сахарницу, солонку и небольшие тарелочки со свежими булочками и шоколадным печеньем. Несмотря на отсутствие ярких цветов, у художницы получилась очень солнечная картина. Серебрякова «За обедом» посвятила своим детям, поэтому каждый штрих на полотне выполнен с особой материнской любовью. От картины веет теплом и уютом. Глядя на неё, можно понять, что настоящее счастье любой женщины заключается в её малышах.