Какое число называют наименьшим общим кратным НОК двух натуральных чисел

Математика
Какое число называют наименьшим общим кратным НОК двух натуральных чисел
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Автор: Гость
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Гость:
Это наименьшее число на которое делятся данные натуральные числа
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