Морфологический разбор слова "Ловлю"
Русский язык
Морфологический разбор слова "Ловлю"
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1. Гл. 2.Н.ф. - ловля 3. ед.ч. Ж.р. 1скл.
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