Привет! Нужна помощь с английским , необходимо перефразировать вопросы: 1. How much does it cost to park here? Преобразовываем в : Do you known... 2. What qualifications do I need? Преобразовываем в : I want to known... 3. ...
Английский язык
Привет! Нужна помощь с английским , необходимо перефразировать вопросы: 1. How much does it cost to park here? Преобразовываем в : Do you known... 2. What qualifications do I need? Преобразовываем в : I want to known... 3. What does this quotation mean? Преобразовываем в : Have you got any idea... 4. Where can I book the ticket? Преобразовываем в : I wonder... 5. What does that sign mean? Преобразовываем в : I wonder... 6. Where did you buy your computer? Преобразовываем в : Can't you remember... 7. Where does Dan go? Преобразовываем в : Have you got any idea... 8. Why were you crying? Преобразовываем в : I want to known...
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