Свинцовая деталь массой 100 г охлаждается от 427 °С до температуры плавления, отверд??вает и охлаждается до 27 °С. Какое количество теплоты передает деталь окружающим телам? (Удельную теплоемкость расплавленного свинца принять ...

Физика

Свинцовая деталь массой 100 г охлаждается от 427 °С до температуры плавления, отверд??вает и охлаждается до 27 °С. Какое количество теплоты передает деталь окружающим телам? (Удельную теплоемкость расплавленного свинца принять равной 170 Дж/(кг⋅°С)

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