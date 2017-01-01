Свинцовая деталь массой 100 г охлаждается от 427 °С до температуры плавления, отверд??вает и охлаждается до 27 °С. Какое количество теплоты передает деталь окружающим телам? (Удельную теплоемкость расплавленного свинца принять ...
Физика
Свинцовая деталь массой 100 г охлаждается от 427 °С до температуры плавления, отверд??вает и охлаждается до 27 °С. Какое количество теплоты передает деталь окружающим телам? (Удельную теплоемкость расплавленного свинца принять равной 170 Дж/(кг⋅°С)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=100г=0,1кг tн=427°C tк=27°C с= (посмотри удельную теплоемкость свинца в таблице) Q=cm(tк-tн)=0,1*с*(27-427)= -.... количество теплоты получится со знаком минус, соответственно. подставь вместо с значение и посчитай.
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